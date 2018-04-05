Холдинг «Ромир» провел исследование о доходе, которого было бы достаточно для нормальной жизни в течение месяца российской семье из трех человек. Что именно подразумевалось социологами под нормальной жизнью, не уточняется.

75 900 рублей заработка в месяц в среднем достаточно семье из трех человек

При этом 21 % опрошенных заявили, что для обеспечения трех членов семьи бюджет должен составлять от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Большинство же участников (66 %) обозначили диапазон ежемесячных доходов в пределах 45–120 тысяч рублей. В то же время 13 % респондентов смогли назвать жизнь «нормальной» при доходе не менее 120 тысяч рублей.

Традиционно более высокие материальные требования выдвигают жители крупных городов. В городах-миллионниках средний уровень доходов, удовлетворяющих потребности семьи на месяц, составил 91,6 тысячи рублей. В это время в сельской местности на это потребуется 61,5 тысячи рублей ежемесячно.

Источник: «Ромир»