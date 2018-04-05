В Москве эвакуируют торговый центр «Океания» на Кутузовском проспекте.

Публикация от Егор Пирогов (@egorpirogov) 5 Апр 2018 в 2:10 PDT

Причины эвакуации пока неизвестны.

Ранее 5 апреля прошла эвакуация на Курском вокзале. Плановые пожарные учения провели и у торгового комплекса «Смоленский пассаж».

Днем в среду, 4 апреля, в московском торговом центре «Персей для детей» загорелся склад с детскими игрушками. Из здания эвакуировали около 300 человек, один из работников ТЦ скончался по дороге в больницу. Также при тушении пожара пострадали шесть сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

Источник: Telegram