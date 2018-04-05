Жилой комплекс «Лица» в Москве оснастили системой распознавания лиц от компаний VisionLabs и Alphaopen. Она позволяет жильцам не пользоваться ключами, чтобы попасть в здание, и не выбирать этаж, на который должен подняться лифт.

На территории здания действует интеллектуальное видеонаблюдение и система распознавания въезжающих автомобилей. Это позволяет автоматически отслеживать количество гостей в доме и передавать эту информацию сотрудникам службы безопасности.

Жители и арендаторы могут получить удаленный доступ ко всем службам дома через мобильное приложение. Им доступны консьерж, видеодомофон, заказ пропусков для гостей, room-service, доставка продуктов, выбор сеансов домового кинотеатра и связь с управляющей компанией. Также жители могут установить в квартире умные устройства и управлять ими через интернет.

Пока система полноценно работает в первой из семи секций комплекса «Лица». Всего в нем насчитывается около тысячи апартаментов.

Источник: VisionLabs