Московские туроператоры «Алеф — корпоративные путешествия», «КонкордБизнесСервис», «Демлинк Трэвел» и красноярский «Данаско» прекратят деятельность, сообщили в ассоциации «Турпомощь».

Туроператоры обратились за возвратом средств из фонда персональной ответственности «Турпомощи». Заявления рассмотрят в течение 30 дней, в это время также сформируют реестр неисполненных обязательств перед туристами. Попавшим под эту категорию клиентам могут вернуть деньги. Если туроператоры выполнили перед путешественниками все условия, им вернут деньги из фонда.

На момент написания новости две из указанных компаний — «Демлинк Трэвел» и «Данаско» продолжают продажу туров. На сайте агентств информация о закрытии не указана.

Источник: «Турпомощь»