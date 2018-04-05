Госдума приняла законопроект о введении новой меры пресечения — запрета на определенные действия.

Если Совет Федерации и президент одобрят предложенные «Единой Россией» поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, то суды смогут запрещать подозреваемым или обвиняемым:

— выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения;

— находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов;

— посещать определенные мероприятия или участвовать в них;

— общаться с определенными лицами;

— отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

— использовать средства связи и интернет;

— управлять транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД.

Суд сможет применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Также запрет определенных действий сможет применяться вместе с другими мерами пресечения — домашним арестом или залогом. В случае нарушения какого-либо из ограничений к подозреваемому или обвиняемому могут применить более строгую меру пресечения.

Предполагается, что введение запрета на определенные действия позволит обеспечить соблюдение общепризнанных международных норм права и повысит эффективность уголовного преследования, а также сэкономит средства федерального бюджета на содержание граждан под стражей и защитит страну от репутационных потерь, связанных с удовлетворением жалоб россиян в ЕСПЧ.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: РАПСИ