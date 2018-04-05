Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят в этом году.

В западной части появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас. Здесь высадят деревья и кустарники, а также разобьют цветники, устойчивые к городским условиям.

От пыли и шума обновленную территорию защитит зеленый экран. Для отдыхающих проложат пешеходные дорожки, а под деревьями установят скамейки.

Цветущими деревьями и кустарниками озеленят также южную сторону площади. Всего на площади высадят около 120 деревьев и более 7 тысяч кустарников, появятся в том числе цветники с многолетними растениями.

В северной части площади больше места отведут для проведения ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Действующее освещение заменят новыми фонарями с энергосберегающими лампами.

В оформлении планируют использовать два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостят пешеходную зону, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. Растения тоже выбирали так, чтобы в разное время года их листва или соцветия становились красного или бордового цветов.

Источник: сайт мэрии Москвы