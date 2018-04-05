Госавтоинспекция подготовила первый вариант плана по достижению «нулевой смертности» на дорогах. Этой цели власти намерены добиться к 2030 году.

В раздел «Изменение поведения участников движения» вошли инициативы по формированию положительного имиджа инспекторов, увеличению числа дорожных камер и внедрению алкозамков. В блоке «Повышение защищенности от ДТП» говорится о борьбе с продажей некачественных удерживающих устройств, в том числе упоминаются детские автокресла и возможность их проката. «Совершенствование улично-дорожной сети» включает в себя увеличение числа перекрестков с круговым движением. Они считаются менее аварийными.

Среди инициатив ГИБДД также значится введение временных прав для начинающих водителей. Их предлагается менять на постоянные только при отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, представители общественности, участвовавшие в обсуждении чернового варианта стратегии, предложили ввести полный запрет на пользование сотовыми телефонами за рулем. В ГИБДД пообещали учесть это пожелание.

В начале 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию «нулевой смертности» на дорогах. Согласно документу, к 2025 году этот показатель должен снизиться до западноевропейского уровня — четыре человека на 100 тысяч населения, а к 2030-му — приблизиться к нулевой отметке. В 2017 году на дорогах России гибли по 13 человек на 100 тысяч населения.

Источник: «Коммерсантъ»