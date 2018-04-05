В этом году территорию парка 850-летия Москвы ждет третий этап благоустройства. После реконструкции здесь появится пространство для занятий сезонными видами спорта.

В дополнение к трехкилометровой велодорожке и зонам для экстремального катания в парке заработает памп-трек. На площади более 4 тысяч квадратных метров обустроят также детскую зону, площадки для отдыха и воркаута.

Для лыжников разобьют новую трассу и откроют биатлонный стадион со стрельбищем из пневматического оружия. Поблизости появятся спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. В нем откроется спортивная школа, заработают прокат спортинвентаря и кафе. Отдыхающие смогут прогуляться по экотропам и посидеть на причале у воды.

Кроме того, расположенные возле парка охранные зоны превратятся в ландшафтный парк с кустарниками и разными видами газона. Со стороны улицы Капотни от проезжей части парк защитит зеленый экран. Всего территорию украсят около 2 тысяч растений и цветники на 19 тысячах квадратных метров.

Источник: сайт мэрии Москвы