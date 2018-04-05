Жители Москвы смогут бесплатно узнать о состоянии сердца в рамках акции «Проверь свое сердце».

Сделать это можно ежедневно до конца апреля. Желающих ждут с 10:00 до 18:00 в строении № 452 на ВДНХ.

По словам организаторов, сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти. Россия находится на первом месте по смертности от ССЗ в мире.

Уровень смертности от неинфекционных заболеваний более чем на 70 % определяется смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. В России этот показатель в два-три раза выше, чем в Западной Европе.

Опыт зарубежных стран показывает, что профилактические мероприятия снижают смертность от неинфекционных заболеваний на 40–70 %.

Источник: организаторы акции