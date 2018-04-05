В четверг, 5 апреля, на пешеходном мосту около здания правительства Московской области появился баннер с надписью «Время защитить Волоколамск». Плакат провисел полчаса, после чего его сняли полицейские.

Баннер повесили активисты, выступающие против работы мусорного полигона «Ядрово» и системы свалок, из-за которых люди не могут жить в собственных домах. Никого из них во время этой акции не задержали.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.