Общественное движение «Архнадзор» сообщило о незаконном проведении открытого конкурса по благоустройству объекта культурного наследия «Петровский парк». Соответствующее заявление уже направили в столичную прокуратуру и управление ФАС по Москве.

Заказчиком работ стал Мосремонт — организация, подведомственная департаменту капремонта и входящая в комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Позднее победитель конкурса составил техзадание для приспособления парка под современное пользование.

В «Архнадзоре» отмечают, что компания не получила в Мосгорнаследии необходимый для работы с объектами культурного наследия документ. Активисты добавляют, что зимой коммунальщики превратили единственную пешеходную аллею парка «в полигон для грязного снега», свезенного с улиц района новым владельцем парка — «Жилищник района Аэропорт».

Движение обращает внимание на многочисленные нарушения закона. В частности, к работам с памятниками привлекают только опытных поставщиков. Для этого есть право проведения конкурса с ограниченным участием. Несмотря на это, конкурс на благоустройство Петровского парка сделали открытым.

Нарушили закон «Об объектах культурного наследия...» и общественными обсуждениями о благоустройстве парка, которые данный документ не подразумевает.

«Подобный подход к благоустройству уже вызвал протесты в разных районах Москвы. Парки усадеб Михалково, Леоново, Воронцово, Покровское-Стрешнево, парк у Ростокинского акведука — примеры можно множить. Благоустройство ради освоения бюджета становится системной проблемой и грозит превратить замечательные своим разнообразием московские парки в типовые „благоустроенные“ площадки для гуляний», — заключают в «Архнадзоре».

Активисты требуют от властей отменить результаты конкурса по Петровскому парку, а также проверить законность других проектов по благоустройству памятников садово-паркового искусства.

Источник: пресс-служба «Архнадзора»