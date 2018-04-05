Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что россияне думают об экологической ситуации в стране.

По данным социологов, за последние девять лет отношение граждан к экологической обстановке улучшилось. Если в 2009 году состояние окружающей среды в своем населенном пункте положительно характеризовали 39 % респондентов, то теперь — 59 %. В свою очередь, неблагоприятной экологическую обстановку назвали 38 % опрошенных.

Четверть россиян (25 %) отметили улучшение состояния экологии за последние пять лет, при этом 27 % заявили об ухудшении ситуации. Положительные изменения чаще всего замечали в сферах охраны лесов и парков (37 %), чистоты территорий (37 %) и борьбы с браконьерством (20 %), а негативные — в отношении чистоты питьевой воды (31 %) и воздуха (24 %), стабильности климата (26 %) и состояния свалок (23 %).

Наиболее волнующими россиян экологическими проблемами оказались загрязнение воздуха (16 %) и водоемов (9 %), мусорные свалки (11 %), несвоевременная уборка мусора (10 %) и плохое качество водопроводной воды (8 %).

Основную ответственность за состояние экологии россияне возлагают на местные (29 %) и региональные (25 %) власти. Об ответственности федеральных властей говорят только 7 % респондентов.

Источник: ВЦИОМ