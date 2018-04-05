Центры госуслуг предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества, связанных с предоставлением услуг.

Злоумышленники, представляясь работниками МФЦ, звонят жителям и сообщают о необходимой проверке или замене счетчиков.

Срок поверки счетчика можно уточнить в едином платежном документе (в табличке для передачи показаний индивидуальных приборов учета), в технической документации прибора или лично в центре «Мои документы».

«Если срок поверки еще не подошел, то проверять и заменять счетчик нет необходимости. Сохраняйте бдительность и уточняйте информацию в вашей управляющей компании», — добавили в центрах госуслуг.

Источник: агентство «Москва»