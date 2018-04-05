Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предложил отселять в общежития тех, кто позволит себе повторное рукоприкладство в отношении членов семьи.

По мнению детского омбудсмена, такая мера будет способствовать снижению числа случаев домашнего насилия. По данным столичной полиции, с начала года в Москве составили 817 административных протоколов за побои.

В 95 % случаев за семейный дебош суды наказывают штрафами, и только в 5 % нарушителям назначают арест или обязательные работы.

В июле 2016 года сенатор Елена Мизулина предложила исключить побои в отношении родственников и членов семьи из числа преступлений и перевести их в разряд административных правонарушений. В феврале 2017 года поправки одобрил президент Владимир Путин.

Источник: агентство «Москва»