Компания «Доктор Веб» сообщила о распространении вируса, который атакует телефоны клиентов Сбербанка, работающие на Android. С его помощью злоумышленники крадут информацию о банковских картах, выводят деньги со счетов и блокируют зараженные устройства, требуя выкуп.

Троянец распространяется через СМС-рассылку. «Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке — якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление», — пояснили эксперты.

Зловред способен блокировать экран зараженного смартфона сообщением о поступившем денежном переводе, побуждая пользователя ввести данные банковской карты. При этом снять блокировку можно с помощью ввода произвольных данных, после чего стоит воспользоваться антивирусом, чтобы удалить программу.

По оценке «Доктор Веб», троянцем заражены уже 60 тысяч мобильных устройств, ущерб от него может превысить 78 миллионов рублей. «Поскольку вирусописатели распространяют множество различных версий этого вредоносного приложения, число пострадавших может значительно увеличиться», — отметили в компании.

В пресс-службе Сбербанка «Интерфаксу» сообщили, что банку «давно известно» о вирусе. «Наши клиенты могут быть спокойны: приложение „Сбербанк Онлайн“ со встроенным антивирусом защищает устройства от подобных атак», — подчеркнули представители организации.

Источник: «Доктор Веб»