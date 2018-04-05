Квартиры в доме в центре Москвы, построенном за счет городского бюджета для очередников, оказались в свободной продаже в качестве элитного жилья. Об этом сообщает «Дождь».

Пятиэтажка с квартирами «комфорт-класса» построена в Большом Тишинском переулке, 45, официальным застройщиком столичной мэрии — казенным предприятием «Управление гражданского строительства». По данным телеканала, тот же дом на карте инвестиционной программы Москвы указан по соседнему адресу. Там же отмечено, что здание возводится по программе «Жилище», а город выделил на его постройку более 600 миллиона рублей.

Как поясняет телеканал, жилье должно было бесплатно или на льготных условиях достаться многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий. Однако когда корреспонденты «Дождя» под видом клиентов обратились в компанию «Мосреалстрой», реализующую квартиры от города, им сообщили, что приобрести квартиру через электронный аукцион может любой желающий. Сейчас в доме выкуплена только одна квартира, собственником которой стал предприниматель, занимающийся организацией концертов.

По информации департамента городского имущества, в очереди на улучшение жилищных условий в Москве стоит 67,9 тысяч человек. В этом году получить или купить квартиры на льготных условиях смогут горожане, вставшие на очередь в начале 90-х годов.

Источник: «Дождь»