Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Проверка горящего шоколада

Роспотребнадзор проверит бренды шоколада после появления в интернете роликов, на которых покупатели поджигают плитку. По мнению пользователей, шоколад должен не гореть, а только плавиться, поэтому эксперимент указывает на небезопасность продукции.

Запрет на приближение и прогулки

Госдума приняла законопроект о введении новой меры пресечения — запрета на действия. Согласно документу, суды смогут запрещать подозреваемым или обвиняемым находиться в определенных местах, посещать некоторые мероприятия, общаться с отдельными лицами, пользоваться интернетом или управлять автомобилем.

Очередники без элитных квартир

Квартиры в доме в центре Москвы, построенном за счет городского бюджета по программе «Жилище», оказались в свободной продаже в качестве элитного жилья. Квартиры должны были бесплатно или на льготных условиях достаться многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий.

Закрытие четырех туроператоров

Московские туроператоры «Алеф — корпоративные путешествия», «Демлинк Трэвел», «КонкордБизнесСервис» и красноярский «Данаско» прекратят свою деятельность. Компании обратились за возвратом средств из фонда персональной ответственности ассоциации «Турпомощь».

Одежда от Pussy Riot

Российская панк-рок-группа Pussy Riot выпустила коллекцию одежды для Европы и США. Купить вещи можно в онлайн-магазине издания «Медиазона», созданного участницами коллектива. Доставка вещей из линейки действует по всему миру. Прибыль от продаж пойдет на поддержку «Медиазоны».

Борьба «Архнадзора» за Петровский парк

Общественное движение «Архнадзор» сообщило о незаконном проведении открытого конкурса по благоустройству объекта культурного наследия «Петровский парк». Активисты потребовали от властей отменить результаты конкурса и проверить законность других проектов по благоустройству памятников садово-паркового искусства.

Распознающий лица ЖК

В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц. Она позволяет жильцам не пользоваться ключами, чтобы попасть в здание, и не выбирать этаж, на который должен подняться лифт. На территории здания также действует система распознавания въезжающих автомобилей.