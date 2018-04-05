Самарские депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете продаж алкоголя с 23:00 до 08:00 в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

В пояснительной записке к документу говорится о жалобах жителей на нарушение тишины и чистоты подъездов, а также на возникновение конфликтных ситуаций с участием посетителей ресторанов и баров. По словам авторов инициативы, поправки помогут обеспечить права граждан на благоприятную окружающую среду.

Парламентарии из Самары выразили мнение, что принятие законопроекта не станет причиной массового закрытия заведений и возникновения административных барьеров для бизнеса.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: агентство «Москва»