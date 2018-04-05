С 1 июля в поездах «Сапсан» появится новый класс обслуживания — базовый.

Стоимость проезда в вагоне нового класса подразумевает отсутствие сервисных сборов и дополнительных услуг вроде развлекательной системы, доступа в интернет или питания.

В «РЖД» ожидают, что минимальная стоимость проезда на маршруте между Москвой и Петербургом по базовому тарифу составит 1 906 рублей, при условии покупки билета за 90 суток.

Источник: «РЖД»