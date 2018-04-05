Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики подготовили доклад с предложением 12 проектов, нацеленных на совершенствование сферы образования в России.

Один из проектов предполагает создание службы патроната для детей до трех лет (а для детей с ограниченными возможностями — до шести лет). В рамках инициативы специалисты по детскому развитию начнут регулярно консультировать семьи, а динамику развития детей станут отслеживать с помощью индивидуальных электронных карт. Таким образом планируется сократить долю первоклассников, недостаточно подготовленных к обучению в школе, а также повысить число случаев своевременного выявления дошкольников с отклонениями в развитии.

Другой проект подразумевает массовый переход с 2023 года на использование цифровых учебно-методических комплексов, построенных на технологиях искусственного интеллекта и замещающих традиционные учебники. Эти комплексы смогут подстраиваться под индивидуальные особенности детей, обеспечивая успешное освоение материала. Также планируется разработать цифровые обучающие игры для вовлечения школьников в учебный процесс.

Еще один проект призван обеспечить россиянам возможность пройти переподготовку или повышение квалификации на условиях софинансирования или полного финансирования государством. Оказанием подобных услуг займутся около 200 лицензированных центров, организованных на базе передовых предприятий и ведущих научно-образовательных учреждений.

Наконец, в докладе предлагается разрешить абитуриентам поступать в вузы на бюджет только по результатам ЕГЭ и запретить брать выпускников техникумов без экзаменов сразу на второй или третий курс. По мнению экспертов, большинство абитуриентов поступают в колледж, чтобы легче попасть в вуз, хотя колледжи тратят на их обучение значительные средства.

Источник: ТАСС