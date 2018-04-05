Завтра, 6 апреля, в Российском университете дружбы народов пройдет акция «Выбери здоровую жизнь», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.

С 10:00 до 16:00 в главном корпусе вуза можно бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, а также пройти обследование на смокелайзере, кардиовизоре, спирографе и пульсоксиметре.

Кроме того, москвичи смогут получить консультации специалистов на площадках «Здоровое питание — здоровый желудок», «Депрессия — давай поговорим», «Трезвая жизнь без зависимостей» и «Спорт для всех».

Источник: РУДН