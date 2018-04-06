Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили об аномальном потеплении в Москве и области в пятницу, 6 апреля.

«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности. Вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные дожди. Тем не менее воздух успеет как следует прогреться», — заявили синоптики.

Температура воздуха в столице будет колебаться в районе плюс 13–15 градусов, что на пять градусов выше нормы. В области ожидается плюс 11–16 градусов. Ветер — южный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 38 %.

Источник: «Москва»