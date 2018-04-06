В субботу и воскресенье, 7 и 8 апреля, восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт для проведения монтажных работ в пассажирской зоне.

Работы проводятся в выходные, так как в эти дни пассажиропоток минимален — почти в три раза меньше. На станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности, которые помогут пассажирам сориентироваться. Для них по-прежнему будет работать западный вестибюль.

Ремонтные работы проводят, чтобы добавить на обновленные станции новейшие пассажирские сервисы, уменьшить до трех минут интервал между прибытием поездов и повысить парность поездов с 15 до 22 за час.

Источник: «Москва»