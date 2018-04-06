Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Москве за последние четыре года снизились почти на 2 % — до 203,4 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные отчета ЦИАН, которые приводит «РБК».

Без учета верхнего сегмента бизнес-класса цены упали и вовсе на 5 % — до 175,2 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего с 2014 года вторичное жилье подешевело в Зеленограде — в среднем на 14 % до 123 тысяч рублей за квадратный метр. Наибольшее снижение цены по районам пришлось на Внуково (на 19 %, до 104 тысяч рублей за квадратный метр) и Лосиноостровский (на 16 %, до 150 тысяч рублей за квадратный метр).

На фоне общего снижения вторичное жилье подорожало в двух административных округах — Центральном (на 8 %, до 380 тысяч рублей за квадратный метр) и Западном (на 2 %, до 242 тысяч рублей за квадратный метр). Положительную динамику зафиксировали в 22 из 136 муниципалитетов, а наибольший прирост цен показали Тверской район (на 20 %, до 447 тысяч рублей за квадратный метр), Якиманка (на 18 %, до 465 тысяч рублей за квадратный метр) и Замоскворечье (на 16 %, до 399 тысяч рублей за квадратный метр).

Эксперты ЦИАН также отметили, что появление метро не приводит к росту цен на жилье поблизости. Так, в Бескудникове и Дегунине, где новые станции открыли в марте, снижение цен составило 14 % и 11 % (до 158 и 143 тысяч рублей за квадратный метр соответственно). В Солнцеве и Ново-Переделкине, где открытие метро ожидается в этом году, вторичное жилье упало в цене на 6 % и 7 % (до 140 и 132 тысяч рублей за квадратный метр соответственно).

Источник: «РБК»