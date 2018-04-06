Правозащитница Алена Попова запустила сайт «Нет домогательствам!», посвященный главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

На сайте размещены два обращения: одно в Генпрокуратуру с требованием провести расследование в отношении парламентария, а другое — к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом рассмотреть законопроект об ответственности за харассмент. Попова предлагает россиянам самостоятельно отправлять копии обращений через сайты парламента и прокуратуры.

Кроме того, на сайте собраны цитаты депутатов о домогательствах, а также размещены ссылки на инструкцию Wonderzine по борьбе с харассментом и петицию на Change.org с призывом возбудить уголовное дело против Слуцкого.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. Помимо The Village, акцию протеста поддержали свыше 20 изданий.

Источник: Алена Попова