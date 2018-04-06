Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Власти против Telegram

Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользователям переходить на мессенджер ICQ. В свою очередь, The Village рассказал, как продолжить пользоваться Telegram быстро и бесплатно.

Санкции против олигархов

Власти США ввели санкции против 12 компаний и 24 россиян из так называемого «кремлевского списка». В частности, под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Блокировка сайтов Партии налогоплательщиков

Хамовнический суд Москвы признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, которым занимался основатель ликвидированной Партии налогоплательщиков Евгений Сивков. Созданные им сайты и видео внесут в реестр запрещенных данных Роскомнадзора.

Дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

Международная федерация футбола представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира, который пройдет в России этим летом. К элементам защиты относятся штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора. Все билеты являются именными.

Сайт о домогательствах Слуцкого

Правозащитница Алена Попова запустила сайт «Нет домогательствам!», посвященный депутату Леониду Слуцкому. На ресурсе опубликованы копии обращений в прокуратуру и Госдуму, которыми может воспользоваться любой желающий, а также цитаты парламентариев о харассменте и ссылка на инструкцию по борьбе с харассментом.

Страхование от Uber

Uber договаривается с компаниями «Ингосстрах» и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей на время поездки. Сроки запуска программы не уточняются, но ее условия будут аналогичны тем, что предлагает «Яндекс.Такси», готовый в случае несчастного случая выплачивать до 2 миллионов рублей на человека.