В работе ряда российских интернет-провайдеров и сайтов возникли сбои из-за кибератаки на оборудование компании Cisco. Неполадки спровоцировали масштабные отключения сети у пользователей.

Компания Embedi еще в конце марта предупредила об уязвимости в программном обеспечении маршрутизаторов и сетевых коммутаторов Cisco, установленных у некоторых провайдеров. Cisco опубликовала патч, исправляющий проблему, однако на часть устройств его до сих пор не установили. В самой компании проблему признали критической.

Как пишет Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка», сейчас хакеры сканируют интернет-адреса с помощью бота, удаляющего на устройствах Cisco конфигурационные файлы и записывающего вместо них послание в виде американского флага с сообщением «Не встревайте в наши выборы».

«Масштабы трагедии огромные, отваливаются сегменты или даже целые провайдеры. Поэтому, если у вас только что выключился, либо в ближайшее время выключится интернет, с большой вероятностью, это произошло по этой причине», — отметили авторы Telegram-канала.

Наличие сбоев в работе уже подтвердили хостинг RuWeb, провайдер Imaqliq, сайты изданий «Фонтанка», 47news и «Комсомольская правда». На проблемы с сетью также пожаловались абоненты провайдера «Скайнет». Кроме того, Twitter столкнулся с неполадками при обновлении ленты, однако их причины пока неизвестны.