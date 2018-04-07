Советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что российские пользователи Telegram потеряют интерес к мессенджеру, когда его после блокировки покинут чиновники и журналисты.

Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая — это чиновники. Есть целые министерства, которые сидят в Telegram от министров до секретарш, и оттуда же уйдут журналисты, и у Павла [Дурова] возникнет большая проблематика. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным Герман Клименко, советник президента по развитию интернета

Ранее Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. У руководства мессенджера было 15 дней, чтобы предоставить необходимые спецслужбе данные. В это время в Telegram заявили, что не выдадут ключи шифрования, и объяснили, почему это невозможно. СПЧ призвал найти альтернативу блокировке мессенджера, но Роскомнадзор обратился в суд с требованием ограничить доступ к сервису.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет, а также рассказывал о наиболее удобных для работы VPN-сервисах и о том, как продолжить пользоваться мессенджером без особых затрат.

Источник: ТАСС