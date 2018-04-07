Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне планируют праздновать Пасху.

24 % россиян освящают к Пасхе

яйца и куличи

Более половины опрошенных (59 %) собираются готовить пасху и красить яйца, 39 % отпразднуют с гостями, а 18 % поедут на кладбище. Участвовать в ночной службе намерены 7 % респондентов.

Как отмечают социологи, Пасха входит в тройку самых популярных праздников в России. Половина опрошенных (55 %) назвала празднование Пасхи традицией предков или их семьи, еще 16 % заявили, что это священный обряд.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (20 %) полностью или частично ограничивает себя в еде во время Великого поста, еще 3 % постятся в последнюю неделю перед Пасхой.

Ранее аналогичный опрос провели социологи «Левада-центра», по данным которых популярность Пасхи снижается с каждым годом. С этим выводом согласуются и результаты исследования ВЦИОМ.

Источник: ВЦИОМ