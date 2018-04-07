Сколько россиян освящают яйца к Пасхе
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне планируют праздновать Пасху.
24 %
россиян освящают к Пасхе
яйца и куличи
Более половины опрошенных (59 %) собираются готовить пасху и красить яйца, 39 % отпразднуют с гостями, а 18 % поедут на кладбище. Участвовать в ночной службе намерены 7 % респондентов.
Как отмечают социологи, Пасха входит в тройку самых популярных праздников в России. Половина опрошенных (55 %) назвала празднование Пасхи традицией предков или их семьи, еще 16 % заявили, что это священный обряд.
По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (20 %) полностью или частично ограничивает себя в еде во время Великого поста, еще 3 % постятся в последнюю неделю перед Пасхой.
Ранее аналогичный опрос провели социологи «Левада-центра», по данным которых популярность Пасхи снижается с каждым годом. С этим выводом согласуются и результаты исследования ВЦИОМ.
Источник: ВЦИОМ
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