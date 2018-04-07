Синоптики предупредили об угрозе падения пасхальных декораций в Москве из-за штормового ветра, порывы которого сегодня будут достигать 20 метров секунду.

«На каждый квадратный метр давит сила воздуха примерно до 80–90 килограмм — рекламные щиты и конструкции, например, пасхальные, обладающие большой парусностью, и деревья могут свалиться на землю и причинить кому-то вред», — пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По словам Тишковца, ухудшение погоды будет непродолжительным, и уже к вечеру ветер ослабеет.

Сегодня в Москве стартовал фестиваль «Пасхальный дар». До 15 апреля горожане смогут принять участие в кулинарных школах, а также помочь животным и посмотреть инклюзивные спектакли.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборвавшегося провода.



Источник: «Говорит Москва»