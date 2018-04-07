Facebook планирует добавить возможность удалять свои сообщения из истории переписки, хранящейся у собеседников. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на представителей социальной сети.

Ранее издание сообщало, что Facebook удаляет письма, отправленные Марком Цукербергом и другими руководителями соцсети. Теперь такая возможность станет доступна всем пользователям в течение нескольких месяцев.

По мнению TechCrunch, компания решила пойти на такой шаг, чтобы успокоить пользователей, которые оказались недовольны привилегиями Цукерберга. Теперь основатель соцсети будет выглядеть как бета-тестер новой функции.

«Пока эта функция не готова, мы больше не будем удалять сообщения руководителей. Мы должны были сделать это раньше, и нам жаль, что мы этого не сделали», — отметил представитель Facebook.

Ранее в Facebook рассказали о сканировании переписки пользователей.

Источник: TechCrunch