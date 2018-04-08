В Москве с 9 по 22 апреля департамент природопользования и охраны окружающей среды в шестой раз организует экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй».

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 6 Апр 2018 в 4:58 PDT

Сдать отходы можно на территории девяти административных округов столицы — ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, ЗелАО. Кроме того, мобильные пункты на час приедут в 50 школ, 10 вузов и 10 наиболее посещаемых мест города.

К переработке принимается бумага, картон, пластик, металл, стекло, оргтехника. В рамках акции московские школы смогут посоревноваться в сборе отходов.

Адреса и время работы мобильных пунктов можно уточнить здесь.

Источник: «Москва»