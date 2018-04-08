В Москве заработал центр по размещению туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Специалисты подскажут о наличии свободных мест в отелях Москвы, а также помогут подобрать жилье на период проведения ЧМ-2018. Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

Сейчас информационная база насчитывает более 6 тысяч номеров. Со временем сюда внесут также отели из Московской области.

Заявки на бронирование номеров принимают по телефону туристического кол-центра: +7 (800) 302-31-12, +7 (800) 350-51-12 (для звонков из других стран) и +7 (495) 587-71-12 (для звонков по России).

Источник: сайт мэрии Москвы