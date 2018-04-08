В годовщину начала преследования геев в Чечне ЛГБТ-активисты установили у постоянного представительства республики в Москве мемориал.

Рядом с треугольником с силуэтом карты Чечни положили цветы и плакаты с надписями «Помним», «Скробим», «Вечная память».

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследовании геев в Чечне. После этого власти республики обвинили издание в клевете и пообещали, что журналистов настигнет «возмездие Аллаха». Впоследствии они уточнили, что под возмездием имеется в виду судебный иск.

Источник: «Новая газета»