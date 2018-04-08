Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: как россияне празднуют Пасху
В воскресенье, 8 апреля, в России отмечают Пасху — главный православный праздник. Традиционно в этот день в церквях проходят службы, отмечающие украшают куличи, бьются вареными яйцами и едят творожную пасху. В Москве до 15 апреля продлится ежегодный фестиваль «Пасхальный дар». Главной темой мероприятия в этом году стала благотворительность. А у Храма Христа Спасителя сегодня установили «Царь-пасху» весом в тонну для Книги рекордов Гиннеса.
The Village собрал фотографии пользователей Instagram, соблюдающих православные традиции.
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