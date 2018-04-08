В воскресенье, 8 апреля, в России отмечают Пасху — главный православный праздник. Традиционно в этот день в церквях проходят службы, отмечающие украшают куличи, бьются вареными яйцами и едят творожную пасху. В Москве до 15 апреля продлится ежегодный фестиваль «Пасхальный дар». Главной темой мероприятия в этом году стала благотворительность. А у Храма Христа Спасителя сегодня установили «Царь-пасху» весом в тонну для Книги рекордов Гиннеса.

The Village собрал фотографии пользователей Instagram, соблюдающих православные традиции.

Публикация от Виолетта (@violetta_nikon) 8 Апр 2018 в 6:40 PDT

Публикация от Agnessa (@agnessasimanovskih) 8 Апр 2018 в 7:16 PDT

Публикация от Эля (@bat_elli) 8 Апр 2018 в 5:35 PDT

Публикация от Tимоша (@timosh3915) 8 Апр 2018 в 7:17 PDT

Публикация от Vera Peretyatko (@veraperetyatko) 8 Апр 2018 в 5:23 PDT

Публикация от Aleks (@aleksandra_hohlova) 8 Апр 2018 в 6:51 PDT

Публикация от Anna Angel (@angel_anyuta) 8 Апр 2018 в 7:17 PDT

Публикация от Оксана🍒 (@oksana_antonova_8) 8 Апр 2018 в 7:16 PDT

Публикация от Я Настя - неугомонная мама (@naneshka91) 8 Апр 2018 в 7:15 PDT

Публикация от Куклы Цветы ручной работы (@dinaselina123) 8 Апр 2018 в 7:14 PDT

Публикация от Каманина Ирина (@irishapo) 8 Апр 2018 в 7:17 PDT

Публикация от Ольга (@kuzik1974) 8 Апр 2018 в 7:18 PDT

Публикация от Лена Левина (@ealevina) 8 Апр 2018 в 7:16 PDT

Публикация от Лиза (@_lisa.pavlova) 8 Апр 2018 в 7:12 PDT

Публикация от Жена Мебельщика (@dom_i_mebel) 8 Апр 2018 в 7:18 PDT

Публикация от Savon Yuliya Vladimirovna (@savonyv) 8 Апр 2018 в 7:18 PDT

Публикация от Мария (@mariia_murik_) 8 Апр 2018 в 5:08 PDT

Публикация от Елена Север (@sever_elena) 8 Апр 2018 в 4:12 PDT