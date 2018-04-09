В связи с ремонтными работами на станции «Кутузовская» Филевской линии столичного метро закрыли северный вестибюль и платформу по первому пути.

Теперь поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

Одновременно с этим возобновила работу противоположная часть платформы. Поезда, следующие в центр, останавливаются здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранилась и пересадка с поездов метро на «Ласточки» Московского центрального кольца. Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской».

Чтобы попасть на «Кутузовскую» из центра, нужно доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. В метро обещают, что время в пути из-за этого увеличится не больше чем на десять минут.

Источник: «Москва»