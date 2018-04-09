Футбольных фанатов предупредили о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию из-за массовой высылки дипломатов на фоне обострения отношений между странами.

«Я бы хорошо задумался, потому что у нас не будет возможности обеспечить такой же уровень защиты наших граждан или даже обеспечивать обычные консульские услуги. И у других стран тоже. Граждане любой страны столкнутся со снижением консульской поддержки», — заявил неназванный чиновник из администрации президента США. Он предположил, что иностранным гостям, например, может потребоваться медицинская эвакуация домой в случае болезни или несчастного случая.

Одновременно с этим в Белом доме США заявили, что продолжают сотрудничать с Россией в противодействии возможным террористическим атакам на ЧМ-2018.

Взаимная высылка дипломатов из России и других стран связана со скандалом из-за отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в случившемся Москву, но Кремль свою причастность к инциденту отвергает. Помимо высылки дипломатов, некоторые страны также решили не отправлять на ЧМ-2018 своих чиновников. От них на соревнования приедут только спортсмены.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: The Guardian