Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства районной призывной комиссией.

«В России стартовал весенний призыв, и Собянин своим решением утвердил состав районных призывных комиссий. В соответствии с федеральным законодательством, главы муниципалитетов по должности являются председателями комиссий. Но действующему мэру на это плевать — он просто вычеркнул мою фамилию, потому что ему так захотелось», — рассказал Яшин.

По его словам, вместо него председателем призывной комиссии назначили муниципального депутата Михаила Бирюкова, но по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель. Яшин заявил, что обжалует решение Собянина.

Илья Яшин возглавляет Красносельский район, в котором осенью 2017 года большинство голосов получили оппозиционные депутаты. Также он неоднократно критиковал политику Собянина и его подчиненных.

Источник: Илья Яшин