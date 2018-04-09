Сотрудники департамента медиа Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо с извинениями за удаление записи интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Преподаватели согласились, что удаление записи ток-шоу по просьбе Пескова уже после того, как оно состоялось, противоречит принципам, которые преподаются студентам на журфаке.

«Какими бы корпоративно значимыми ни были причины отказа от обнародования записи, они пришли в противоречие с одним из профессиональных принципов: границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью», — говорится в письме.

Чтобы подобное не повторилось, сотрудники департамента разработают регламент учебных теле- и радиопрограмм, который передадут руководству факультета.

Одновременно с этим преподаватели отметили, что студенты «в сложившейся коллизии» проявили качества настоящих журналистов и встали на защиту профессии. Они пообещали, что выступления студентов в связи с этой ситуацией никак не скажутся на их оценках.

29 марта Дмитрий Песков стал гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он впервые прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Леонида Слуцкого и поведение Владимира Путина в Кемерове.

Предыдущие выпуски выкладывали полностью, но после встречи с Песковым в официальном сообществе ток-шоу опубликовали лишь короткие видео и фотографии. Полную запись встречи руководство университета решило не размещать в Сети по просьбе самого Пескова. Учащиеся посчитали это нарушением журналистской этики и опубликовали открытое письмо с требованием объяснить сложившуюся ситуацию.

Текстовую версию интервью с Песковым можно прочитать здесь.

Источник: НИУ ВШЭ