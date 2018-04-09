«Аэроэкспресс» запустил новые групповые тарифы «Семья & друзья» для пассажиров, путешествующих компанией до четырех человек. Они заменили существовавшие ранее тарифы «Групповой» и «Семейный».

Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья» составляет 950 рублей. Он рассчитан на проезд группы до четырех человек в одну сторону. Для каждого пассажира поездка обойдется в 237,5 рубля.

Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья. Туда-обратно» — 1 700 рублей. Он рассчитан на проезд группы по двум направлениям — в аэропорт и обратно. При покупке такого билета каждый пассажир заплатит 425 рублей — по 212,5 рубля за проезд в каждую сторону.

С 9 апреля групповые билеты по новым тарифам можно приобрести в кассах «Аэроэкспресса», у мобильных кассиров, а также на сайте и в мобильном приложении компании.

Источник: «Аэроэкспресс»