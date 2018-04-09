В движении поездов по Замоскворецкой линии метро произошел сбой (обновлено)
Обновление: добавлена рекомендация Московского метрополитена отказаться от поездок по Замоскворецкой линии.
На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях.
По версии некоторых пассажиров, задержки возникли из-за вышедших из строя светофоров на станции «Театральная».
В свою очередь, представители Московского метрополитена объяснили, что проблемы возникли из-за просадки напряжения.
UPD (16:10): В метро призвали не пользоваться Замоскворецкой линией. Проблемы с подачей напряжения распространились на всю ветку.
Источник: Московский метрополитен
КомментарииПодписаться