Обновление: добавлена рекомендация Московского метрополитена отказаться от поездок по Замоскворецкой линии.

На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях.

20 мин стою в перегоне и мне только что в 5 раз сказали про 5 минут

ДЕЙСТВИТЕДЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО — Антон Ересковский (@ereskovsky) 9 апреля 2018 г.

Тут на павелецкой вся платформа забита — Артемий (@artemiy23211) 9 апреля 2018 г.

И снова встали не доезжая Коломенской — Исаченко Андрей (@dron140787) 9 апреля 2018 г.

По версии некоторых пассажиров, задержки возникли из-за вышедших из строя светофоров на станции «Театральная».

В свою очередь, представители Московского метрополитена объяснили, что проблемы возникли из-за просадки напряжения.

Замоскворецкая линия. Увеличение интервалов связано с кратковременной просадкой напряжения. Специалисты #мосметро работают, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.

UPD (16:10): В метро призвали не пользоваться Замоскворецкой линией. Проблемы с подачей напряжения распространились на всю ветку.

Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации. Приносим свои извинения и просим пользоваться другими линиями и наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.

Источник: Московский метрополитен