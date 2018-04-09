Обновление: добавлена рекомендация Московского метрополитена отказаться от поездок по Замоскворецкой линии.

На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях.

По версии некоторых пассажиров, задержки возникли из-за вышедших из строя светофоров на станции «Театральная».

В свою очередь, представители Московского метрополитена объяснили, что проблемы возникли из-за просадки напряжения.

UPD (16:10): В метро призвали не пользоваться Замоскворецкой линией. Проблемы с подачей напряжения распространились на всю ветку.

Источник: Московский метрополитен