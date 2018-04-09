Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун в видеообращении к жителям рассказал о давлении со стороны администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Шестун сообщил об угрозах сфабрикованным уголовным делом из-за согласования митинга против свалки «Лесная». Вместе с тем от него требовали не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. По словам Шестуна, угрозы поступали, в частности, от главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

В качестве доказательства своих слов глава Серпуховского района представил аудиозапись, на которой его собеседник (в обращении он представлен как Кузнецов) предлагает Шестуну стать помощником в администрации Воробьева, а позже избраться в Мособлдуму. В этом ему обещают покровительство со стороны заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. В разговоре упоминаются также некие «проблемы» Шестуна, которыми занимается ФСБ.

В конце обращения глава Серпуховского района пообещал, что на митинге 14 апреля потребует закрыть полигон «Лесная». На ютьюбе видео появилось 8 апреля, а на следующий день в администрации района прошел обыск — второй за последние несколько дней.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «Медуза»