Apple представила специальную серию Red смартфонов iPhone 8 and iPhone 8 Plus. Корпус в красном цвете дополнят расцветки «золотой», «серебристый» и «серый космос».

Обе модели имеют стеклянный корпус с окрашенной в тон алюминиевой рамкой. Передняя панель выполнена в черном цвете.

Цена на iPhone 8 и iPhone 8 Plus Red с памятью 64 и 256 гигабайт начинается от 56 990 рублей. Заказать гаджет в новом цвете можно на сайте с 10 апреля. В магазинах модель появится уже в этом месяце.

Компания выпустила и кожаный чехол Folio для iPhone X из этой же серии. Его также можно купить на сайте за 7 490 рублей.

Часть средств от продажи смартфонов этой серии пойдет в Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом для финансирования программ тестирования, консультирования, лечения и профилактики заболеваний.

Источник: пресс-служба Apple