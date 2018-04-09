Обвиняемые или осужденные по экономическим статьям россияне незаконно вывели в Великобританию до 5 триллионов рублей. Такую цифру привел официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По данным ведомства, с 2002 года российские правоохранительные органы потребовали от Великобритании выдать 61 беглого россиянина. Сумма только доказанного ущерба превышает 500 миллиардов рублей. Куренной оценил похищенное в 5 триллионов.

По обновленной информации, из 83 направленных в Великобританию запросов российским силовикам отказали в 62 случаях. Большинство отказов связано с предоставлением статуса политического беженца разыскиваемому лицу. В отчете Генпрокуратуры упоминаются бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулин (им вменяется хищение 150 миллиардов рублей), экс-гендиректор госкомпании «Совкмофлот» Дмитрий Скарга.

С 1 января 2018 года в Великобритании действует закон «О криминальных финансах». Документ борется с отмыванием денег, которые коррупционеры, мошенники и другие преступники со всего мира легализуют за счет покупки английской недвижимости и других активов. Теперь британские правоохранители могут сделать запрос о происхождении средств на покупку имущества и, если ответ их не удовлетворит, конфисковать его.

Источник: «Дождь»