Компания «Аэрофлот» предупредила о вынужденной отмене рейсов 10 апреля в связи с забастовкой работников аэропортов Франкфурта и Мюнхена.

Так, не состоятся парные рейсы SU2306, SU2307, SU2594 и SU2595 из московского аэропорта Шереметьево во Франкфурт и Мюнхен и обратно.

Пассажирам пообещали, что их отправят следующими рейсами компании. «Аэрофлот» рекомендует также другим путешественникам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре часа до времени вылета из-за возможных очередей на спецконтроле.

Узнать дополнительную информацию можно по номеру: +7 (495) 223-5555 и +7 (800) 444-5555.

The Village рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: «Аэрофлот»