Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Утечка данных пользователей Wi-Fi в метро

Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метро «Максима Телеком» усилит меры по защите персональных данных пользователей после статьи The Village об их утечке. Компания также полностью изменит алгоритм авторизации в Сети. На данный момент оператор убрал индикатор «текущая станция» из цифрового профиля на странице авторизации сети. Это значит, что теперь трекинг пользователей невозможен.

Извинение ВШЭ

Сотрудники департамента медиа Высшей школы экономики в открытом письме извинились за удаление записи интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Преподаватели признали, что это противоречит принципам, которые преподаются студентам на журфаке. Чтобы подобное не повторилось, в «Вышке» разработают регламент учебных теле- и радиопрограмм.

Угрозы из-за экомитинга

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун рассказал о давлении со стороны администрации губернатора Андрея Воробьева.

По словам Шестуна, глава администрации Михаил Кузнецов угрожал ему уголовным делом из-за согласования митинга против свалки «Лесная», а взамен предложил стать помощником в администрации Воробьева и позже избраться в Мособлдуму. Шестун в свою очередь пообещал, что на митинге 14 апреля потребует закрыть полигон «Лесная».

Опасность ЧМ для иностранцев

Власти США предупредили футбольных фанатов о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию. В частности, безопасность болельщиков не смогут обеспечить на должном уровне, снизится также и консульская поддержка. Связано это с массовой высылкой дипломатов на фоне обострения отношений между странами.

Максимальный курс евро

Официальный курс евро, по данным Центробанка, вырос на 1,18 рубля — до 71,88 рубля, побив, таким образом, максимум августа 2017 года. Курс доллара в то же время увеличился до 58,57 рубля, как в конце декабря 2017 года. Аналитики считают, что обвал стоимости российской валюты связан с санкциями, которые США ввели против бизнесменов из так называемого «кремлевского списка».

Новый тариф «Аэроэкспресса»

«Аэроэкспресс» запустил вместо тарифов «Групповой» и «Семейный» тариф «Семья & друзья» для пассажиров, путешествующих компанией до четырех человек. Стоимость группового билета в одну сторону составит 950 рублей, а туда-обратно— 1 700 рублей.