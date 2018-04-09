Вице-премьер и глава оргкомитета чемпионата мира Аркадий Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса фан-зоны с территории МГУ. Об этом он сообщил на встрече с инициативной группой университета.

Дворкович заверил, что оргкомитет проверит альтернативные площадки для установки фан-зоны, и объявит окончательное решение к концу недели. «Обещание формально звучало так: проверить все возможные и доступные площадки на пригодность для размещение там фан-зоны и еще раз пересчитать и взвесить все издержки», — рассказали активисты.

По мнению оргкомитета, фан-зона может создать неудобства для студентов, но другой подходящей площадки в Москве нет. «Представители оркомитета говорили, что ВДНХ не подходит по ряду причин, в том числе, из-за того, что он находится далеко от центра города, и что это непопулярное место для туристов, что неправда», — пересказали позицию чиновников студенты.

Вместе с тем Дворкович пообещал «помогать в решении вопросов с фан-зоной», если она останется на территории Воробьевых гор. Тогда же прозвучало предложение о создании отдельной рабочей группы по фан-зоне возле МГУ.

16 марта студенты МГУ направили Дворковичу письмо о незаконной установке фан-зоны ЧМ возле главного здания вуза. По их мнению, фан-зона будет мешать учащимся и преподавателям из-за шума болельщиков, трансляций, ограничения доступа на территорию и трудностей с общественным транспортом.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами.

Источник: «РБК»