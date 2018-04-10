Правительство изменило порядок установления инвалидности и расширило список оснований для ее присвоения.

В частности, в новый перечень заболеваний для получения инвалидности внесли все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, шизофрению, цирроз печени, полную слепоглухоту и детский церебральный паралич.

Новые правила проведения экспертизы теперь позволяют присваивать инвалидность при заочном освидетельствовании. В некоторых случаях можно установить бессрочную инвалидность уже при первом обращении. Также появилась возможность вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или ее срока.

Источник: официальный сайт правительства России