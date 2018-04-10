Центр погоды «Фобос» предупредил, что вечером во вторник, 10 апреля, в Москве и области пройдет кратковременный дождь с первой в этом сезоне грозой.

По прогнозам синоптиков, вторник также станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух в столице прогреется до плюс 18–20 градусов, а в области — до 16–21, что соответствует майским показателям.

Вечером под влиянием холодного атмосферного фронта в регион придут скоротечные ливни и порывистый ветер. Во второй половине недели ожидаются ночные заморозки и снижение дневной температуры на 8–10 градусов.

Источник: «Фобос»