Министерство внутренних дел обновило содержание экзаменационных билетов для получения водительских прав категорий «А» («А1»), «В» («В1») и «М» из-за замечаний к указанным в них рекомендациям по оказанию первой помощи пострадавшим. Они противоречили официальным памяткам МЧС.

На ошибки в билетах обратила внимание Межрегиональная ассоциация автошкол. В организации уточнили, что водителей учили правильным методам оказания первой помощи, но полученные знания не совпадали с содержанием ответов в билетах. «Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать, чтобы получить оценку „экзамен сдан“, но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками», — рассказали в МААШ.

Теперь из билетов полностью убрали вопрос об остановке кровотечения при открытом переломе конечностей. Раньше правильным ответом в нем считалось наложение жгута выше раны на месте перелома, но специалисты Минздрава пришли к выводу, что такие действия могут усугубить страдания потерпевшего. МЧС рекомендует применять жгут только при сильных артериальных кровотечениях, когда не помогли другие способы остановить кровь.

Также ошибочным оказался способ определения состояния пострадавшего по измерению пульса на сонной артерии. Непрофессионалам советуют проверять признаки жизни по дыханию пострадавшего, чтобы не помешать процессам кровообращения.

Кроме того, в МВД скорректировали вопросы об извлечении инородного тела из дыхательных путей, помощи при ожогах, методике сердечно-легочной реанимации и о том, как достать пострадавшего из салона автомобиля.

Источник: «Коммерсантъ»